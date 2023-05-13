«МЮ» в 2018 году отказался купить Холанна за 4 млн фунтов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед»признался, что в 2018 году у клуба была возможность приобрести

Сульшер в то время возглавлял норвежский «Мольде», за который тогда и выступал Холанн.

Перед началом текущего сезона норвежский нападающий перешел в «Манчестер Сити».

«Я позвонил в "Юнайтед" примерно за шесть месяцев до моего прихода в клуб и предложил им приобрести Холанна, но они не послушали.

За него просили 4 миллиона фунтов, но они его не подписали», — приводит слова Сульшера The Sun.

Напомним, Холанн был признан лучшим футболистом года по версии журналистов.