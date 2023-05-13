«МЮ» в 2018 году отказался купить Холанна за 4 млн фунтов

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
Сульшер в то время возглавлял норвежский «Мольде», за который тогда и выступал Холанн.
Перед началом текущего сезона норвежский нападающий перешел в «Манчестер Сити».
«Я позвонил в "Юнайтед" примерно за шесть месяцев до моего прихода в клуб и предложил им приобрести Холанна, но они не послушали.
За него просили 4 миллиона фунтов, но они его не подписали», — приводит слова Сульшера The Sun.
Напомним, Холанн был признан лучшим футболистом года по версии журналистов.