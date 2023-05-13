Федотов о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА: Такого игрока мечтает иметь любая команда

Главный тренер ЦСКАвысказался о возможном возвращении в команду

«Наверное, все знают его статус. Во-первых, это до мозга костей игрок ЦСКА. Здесь по-другому не скажешь. Все знают его уровень мастерства, его уровень самоотдачи, уровень желания играть в футбол. Здесь всё совпадает.

И столько прекрасных лет отдано команде ЦСКА. Он может показать свое профессиональное отношение и к жизни, и к футболу молодым парням. Я думаю, что такого футболиста мечтает иметь любая команда», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

В 2022 году Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го 32-летний футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года.

Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.