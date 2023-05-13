начнут матч в 20:00 в чемпионате МЛС, 13.05.2023.

Последний матч между собой: Чикаго Файр — Сент-Луис Сити 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Чикаго Файр»).

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