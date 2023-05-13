Каннаваро: «Реал» — фаворит ответного матча с «Ман Сити»

Бывший защитник сборной Италииподелился ожиданиями от ответного матча междуи мадридскимв полуфинале Лиги чемпионов.

Первая игра завершилась вничью — 1:1.

«Да, "Реал" снова в шаге от финала Лиги чемпионов. Еще один год. Это была отличная игра, обе команды сыграли хорошо. Результат таков, что все определится на стадионе "Манчестер Сити".

Я хорошо знаю "Реал", и я убежден, что они отправятся в Манчестер за победой. "Реал" — фаворит ответного матча, даже на выезде.

Понятно, что в этом сезоне в Ла лиге у них не все ладится. Они поставили все на то, чтобы сконцентрироваться на Лиге чемпионов. И не будем себя обманывать — Лига чемпионов всегда важнее чемпионата», — приводит слова Каннаваро AS.

Второй матч состоится 17 мая на поле «Манчестер Сити».