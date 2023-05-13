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    Каннаваро: «Реал» — фаворит ответного матча с «Ман Сити»

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    Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от ответного матча между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Фабио Каннаваро
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    Фабио Каннаваро

    Первая игра завершилась вничью — 1:1.

    «Да, "Реал" снова в шаге от финала Лиги чемпионов. Еще один год. Это была отличная игра, обе команды сыграли хорошо. Результат таков, что все определится на стадионе "Манчестер Сити".

    Я хорошо знаю "Реал", и я убежден, что они отправятся в Манчестер за победой. "Реал" — фаворит ответного матча, даже на выезде.

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    • Понятно, что в этом сезоне в Ла лиге у них не все ладится. Они поставили все на то, чтобы сконцентрироваться на Лиге чемпионов. И не будем себя обманывать — Лига чемпионов всегда важнее чемпионата», — приводит слова Каннаваро AS.

    Второй матч состоится 17 мая на поле «Манчестер Сити».

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