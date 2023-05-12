В РФС отреагировали на информацию о возможном проведении товарищеского матча с Индонезией

В РФС сообщили о переговорах с федерацией футбола Индонезии о проведении товарищеского матча.

«Рады интересу коллег из Индонезии. В настоящий момент мы находимся в контакте с рядом федераций и надеемся, что в ближайшее время достигнем финальных договоренностей по организации товарищеских матчей сборной России», — приводит слова службы коммуникаций РФС «Спорт-Экспресс».

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте 2023-го россияне провели два товарищеских матча: против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).