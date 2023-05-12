Гальтье заявил, что Месси выйдет в стартовом составе на матче с «Аяччо»

Главный тренеррассказал о том, что нападающий командывыйдет в стартовом составе на следующий матч Лиги 1 с

«Когда Лео выходит на поле, вам приходится несколько подстраиваться под это. Я поговорил с ним во вторник, чтобы узнать, в каком он настроении.

Я понял, что он полон мотивации и решимости. Он выйдет завтра в стартовом составе», — сказал Гальтье на пресс-конференции.

Матч 35-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Аяччо» состоится 13 мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что Месси был отстранен от тренировок и матчей за ПСЖ после поездки в Саудовскую Аравию в свой выходной. Аргентинец уже принес свои извинения.