Гальтье заявил, что Месси выйдет в стартовом составе на матче с «Аяччо»

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
«Когда Лео выходит на поле, вам приходится несколько подстраиваться под это. Я поговорил с ним во вторник, чтобы узнать, в каком он настроении.
Я понял, что он полон мотивации и решимости. Он выйдет завтра в стартовом составе», — сказал Гальтье на пресс-конференции.
Матч 35-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Аяччо» состоится 13 мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.
Напомним, что Месси был отстранен от тренировок и матчей за ПСЖ после поездки в Саудовскую Аравию в свой выходной. Аргентинец уже принес свои извинения.