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    Гальтье заявил, что Месси выйдет в стартовом составе на матче с «Аяччо»

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    Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье рассказал о том, что нападающий команды Лионель Месси выйдет в стартовом составе на следующий матч Лиги 1 с «Аяччо».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Когда Лео выходит на поле, вам приходится несколько подстраиваться под это. Я поговорил с ним во вторник, чтобы узнать, в каком он настроении.

    Я понял, что он полон мотивации и решимости. Он выйдет завтра в стартовом составе», — сказал Гальтье на пресс-конференции.

    Матч 35-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Аяччо» состоится 13 мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Напомним, что Месси был отстранен от тренировок и матчей за ПСЖ после поездки в Саудовскую Аравию в свой выходной. Аргентинец уже принес свои извинения.

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