начнут матч в 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 12.05.2023.

Последний матч между собой: Сан-Паулу — Форталеза 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Форталеза» — «Сан-Паулу». Коэффициент ставки — 2.00.

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