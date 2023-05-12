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    Форталеза — Сан-Паулу: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.05.2023 в 02:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Форталеза — Сан-Паулу

    Футбол Латинская Америка
    Форталеза и Сан-Паулу начнут матч в 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 12.05.2023.

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    Последний матч между собой: Сан-Паулу — Форталеза 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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