ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. «Ман Сити» и «Реал» проверили друг друга, «Интер» сделал серьезную заявку на финал
    Все новости спорта

    Каннаваро: Когда Винисиус набирает скорость, остается лишь молиться

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Лига чемпионов
    Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

    Винисиус Жуниор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винисиус Жуниор

    «Винисиус не останавливается. Когда он набирает скорость, остается лишь молиться (смеется).

    Единственный способ остановить его — это помощь партнера по команде. Если ее нет, и защитник сталкивается с ним один на один, то Винисиус невероятным образом может включить дриблинг и уйти.

    Я не знаю, вышел ли он уже на тот уровень, когда мы можем называть его лучшим в мире. Очевидно, что он добился серьезного прогресса. И есть человек, благодаря которому Винисиусу сделал столь впечатляющий рывок.

  • Шаткое равновесие. Винисиус затмил Холанна на «Сантьяго Бернабеу»
  • Реакция спортивных СМИ на исход первого матча «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ
  • 10/05/2023

    • Это Анчелотти. Тренер дал Винисиусу спокойствие, с которым он и играет сейчас. Анчелотти подарил ему равновесие, которое позволяет пытаться что-то придумывать. У Винисиуса есть уверенность, он чувствует себя защищенным и думает: Я сильный игрок в этой команде, и я способен сделать на поле ради победы в каждой игре все, что захочу», — приводит слова Каннаваро AS.

    В текущем сезоне Винисиус провел за «Реал» 51 матч, забил 23 гола и сделал 18 результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Лацио» на второе место Серии А?
  • «Лацио» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сборная Канады стартует с уверенной победы?
  • Латвия — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Финляндия начнет ЧМ-2023 с выноса США
  • Финляндия — США. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лацио — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Латвия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.14
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Словакия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аяччо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры