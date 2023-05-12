Каннаваро: Когда Винисиус набирает скорость, остается лишь молиться

Бывший защитник сборной Италииподелился мнением о вингере мадридского «Реала»

«Винисиус не останавливается. Когда он набирает скорость, остается лишь молиться (смеется).

Единственный способ остановить его — это помощь партнера по команде. Если ее нет, и защитник сталкивается с ним один на один, то Винисиус невероятным образом может включить дриблинг и уйти.

Я не знаю, вышел ли он уже на тот уровень, когда мы можем называть его лучшим в мире. Очевидно, что он добился серьезного прогресса. И есть человек, благодаря которому Винисиусу сделал столь впечатляющий рывок.

Это Анчелотти. Тренер дал Винисиусу спокойствие, с которым он и играет сейчас. Анчелотти подарил ему равновесие, которое позволяет пытаться что-то придумывать. У Винисиуса есть уверенность, он чувствует себя защищенным и думает: Я сильный игрок в этой команде, и я способен сделать на поле ради победы в каждой игре все, что захочу», — приводит слова Каннаваро AS.

В текущем сезоне Винисиус провел за «Реал» 51 матч, забил 23 гола и сделал 18 результативных передач.