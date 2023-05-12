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    Быстров: В «Спартаке» половина команды недостойна носить эту форму

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    Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал игроков московского клуба.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Если вы берете футболиста-иностранца, он должен быть на голову сильнее всех, кто у тебя играет. Промеса нашли, он приносит уже не один год очки, голы и удовольствие. Ищите еще таких футболистов!

    Почему Сергеев получает 3-4 минуты и летит на каждый мяч, забивает победный гол, глаза горят, а Маслов выходит с видом обиженного чемпиона мира? Я понимаю, что "Спартак" — великий клуб. Но ты-то еще не великий!

    Я не вижу у половины команды, что они достойны носить форму красно-белых. Не по футбольным качествам, а потому что не бьются. Если тебя возят, то не убирай ножки. Дай сопернику разок! Начинают потом: "Вот им можно, а нам нельзя". Я не видел этого, что одним позволяют, а другим — нет.

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    • Хороший пример — "Факел". В Воронеже футболисты мяч вырывали с мясом у питерцев, бразильцы ножки подгибали, прыгали. Правда, на все 90 минут не хватило темп держать, но 60 минут — это уже немало.

    А Соболев плачет, что в Питере ему не дали сыграть. Он что, лучше выглядел в предыдущих матчах? Пока его не покритикуешь, он ходит как сонная муха. Он не должен обращать внимание на посторонние вещи. Он должен тянуться к уровню Малкома, Клаудиньо. Пускай они нервничают, пускай они будут недовольны. "Зениту" тоже тяжело держать эту планку пять лет подряд», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ после 26 туров.

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