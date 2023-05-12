Аршавин: Лучший матч в моей карьере — против «Ливерпуля»

Экс-полузащитники сборной Россиирассказал о самом главном и самом лучшем матче в своей игровой карьере.

«Матч с Нидерландами — лучший в моей карьере? По идее, лучший — "Ливерпуль", дать больший результат невозможно. С другой стороны, тогда я коснулся мяча всего раз десять и забил четыре.

В "Зените" запомнился матч с "Црвеной Звездой" в 2004-м — тогда я реально разрывал. По атмосфере стадиона очень люблю матч с Англией в "Лужниках" в 2007-м.

Поэтому, вероятно, матч с Нидерландами — главный, а не лучший», — приводит слова Аршавина Sports.ru.

Россия обыграла сборную Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года и впервые в истории турнира вышла в полуфинал.