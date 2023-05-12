Аршавин назвал главный матч в своей карьере

Бывший капитан сборной Россиивспомнил лучшие матчи в своей карьере.

«Матч с Нидерландами (в четвертьфинале Евро-2008 — прим.) — лучший в моей карьере? По идее лучший — "Ливерпуль", дать больший результат невозможно. С другой стороны, тогда я коснулся мяча всего раз десять и забил четыре.

В "Зените" запомнился матч с "Црвеной Звездой" в 2004-м — тогда я реально разрывал.

По атмосфере стадиона очень люблю матч против Англии в "Лужниках" в 2007-м. Поэтому, вероятно, матч с Нидерландами — главный, а не лучший», — приводит слова Аршавина Sports.ru.