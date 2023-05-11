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    Семин о Семаке: Он сыграл громадную роль в победе «Зенита»

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    Российский тренер Юрий Семин высоко оценил работу главного тренер «Зенита» Сергея Семака.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Роль тренера — она всегда самая главная. Любые успехи команды — это всегда большая роль тренера. Семак громадную роль в этом сыграл. Все его помощники хорошо ему помогают, поэтому "Зенит" стал чемпионом.

    Семак возглавляет команду, он тренер — это профессия, которая воспитывает, учит тактике. Он главное действующее лицо», — цитирует Семина РИА Новости.

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    • Напомним, что «Зенит» стал чемпионов России в 5-й раз подряд. Команда досрочно выиграла золотые медали, обыграв «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

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