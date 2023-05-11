Семин о Семаке: Он сыграл громадную роль в победе «Зенита»

Российский тренервысоко оценил работу главного тренер

«Роль тренера — она всегда самая главная. Любые успехи команды — это всегда большая роль тренера. Семак громадную роль в этом сыграл. Все его помощники хорошо ему помогают, поэтому "Зенит" стал чемпионом.

Семак возглавляет команду, он тренер — это профессия, которая воспитывает, учит тактике. Он главное действующее лицо», — цитирует Семина РИА Новости.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионов России в 5-й раз подряд. Команда досрочно выиграла золотые медали, обыграв «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.