Моратта о будущем Индзаги в «Интере»: Думаю, он останется в клубе

Генеральный директорответил на вопрос о будущем главного тренера команды

«Останется ли Индзаги в "Интере" в следующем году? Думаю, да. Однако оценивать работу тренера нужно не по конкретным матчам, а по итогам сезона.

"Интер" не добился поставленных задач в чемпионате Италии, но в остальном Индзаги проделал неплохую работу», — цитирует Маротту журналист Альфредо Педулла в своей соцсети.

Напомним, что 10 мая «Интер» обыграл «Милан» (2:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. После 34-х туров в Серии А миланская команда занимает 4-е место в турнирной таблице с 63 очками в активе.