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    Моратта о будущем Индзаги в «Интере»: Думаю, он останется в клубе

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    Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Симоне Индзаги.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Останется ли Индзаги в "Интере" в следующем году? Думаю, да. Однако оценивать работу тренера нужно не по конкретным матчам, а по итогам сезона.

    "Интер" не добился поставленных задач в чемпионате Италии, но в остальном Индзаги проделал неплохую работу», — цитирует Маротту журналист Альфредо Педулла в своей соцсети.

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