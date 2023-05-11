Комличенко: Скучаю по еврокубкам, там другой футбол

Нападающий «Ростова»признался, что ему не хватает еврокубковых матчей.

Ранее Комличенко играл в Чехии за «Слован» и «Млада‑Болеслав».

«В Чехии было классно, нам с женой нравилось. С тех пор не бывал там. Вообще, по‑моему, за границей не был, кроме выездов и со сборной.

Что касается еврокубков, конечно, скучаю по ним. Это другое настроение, атмосфера, другой футбол. Сильно скучаю, этого не хватает.

Может ли борьба за медали в РПЛ мотивационно заменить еврокубки? Да, абсолютно. Настрой на игру всегда максимальный, 200%. Когда ты где‑то в середине таблицы — ну так, не супер максимально можешь себя настроить, хотя и должен», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

Комличенко провел в текущем чемпионате России 25 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.