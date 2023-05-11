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    Комличенко: Скучаю по еврокубкам, там другой футбол

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    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко признался, что ему не хватает еврокубковых матчей.

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    Ранее Комличенко играл в Чехии за «Слован» и «Млада‑Болеслав».

    «В Чехии было классно, нам с женой нравилось. С тех пор не бывал там. Вообще, по‑моему, за границей не был, кроме выездов и со сборной.

    Что касается еврокубков, конечно, скучаю по ним. Это другое настроение, атмосфера, другой футбол. Сильно скучаю, этого не хватает.

  • Нападающий «Ростова» Комличенко ответил на вопрос о симуляциях в РПЛ
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    • Может ли борьба за медали в РПЛ мотивационно заменить еврокубки? Да, абсолютно. Настрой на игру всегда максимальный, 200%. Когда ты где‑то в середине таблицы — ну так, не супер максимально можешь себя настроить, хотя и должен», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

    Комличенко провел в текущем чемпионате России 25 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

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