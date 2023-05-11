Канчельскис: Семин — молодой и перспективный тренер

Бывший нападающий сборной Россиипоздравил экс-главного тренерас днем рождения.

«Он еще молодой и перспективный тренер! Здоровья ему, такие специалисты нужны нашему футболу. Думаю, он еще не сказал своего последнего слова в футболе, пока у нас проходимцы переходят из одной команды в другую. Думаю, ему можно еще поработать, но тут уже зависит от руководителей клубов. Молодым тренерам не хватает опыта, но они кому-то сказки о своих навыках рассказывают.

Желаю Юрий Павловичу, чтоб он ещё поработал где-то. Буду переживать за него и болеть. Его можно поставить в один ряд с Бесковым, Лобановским, Ивановым, Кучеревским, Газзаевым, Емцем, Садыриным, Бышовцем, Романцевым и остальными», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

Последний раз Сёмин работал с клубом РПЛ в сезоне-2021/2022, когда возглавлял «Ростов».