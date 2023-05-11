Ерохин: Посмотрим, что будет с «Зенитом», когда бразильцы уйдут

Полузащитникоценил вклад бразильских игроков в победу команды в чемпионате России.

«В "Зените" результат делают хорошие футболисты. У нас много сильных игроков — и в основе, и на замене. Все вложили очень большой вклад в пять чемпионство подряд.

Будут ли результаты без легионеров хуже? Не знаю. Я уверен, что ребята вкладывают всю душу в игру за "Зенит". Посмотрим, что будет, когда они уйдут», — сказал Ерохин СЭ.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионов России за 5 туров до конца чемпионата. Петербургская команда завоевала золотые медали 5-й раз подряд.