Ерохин: Рад, что Дзюба так много забивает и помогает «Локомотиву» остаться в РПЛ

Полузащитниквысказался о результативности нападающего

«Дзюба был квалифицированным игроком очень высокого уровня для чемпионата России, он им и остается. Молодец, что забивает и помогает команде! Сейчас мы с ним меньше общаемся, чем во времена его игры за "Зенит". Тем не менее, я рад, что он так много забивает и помогает "Локомотиву" остаться в РПЛ», — приводит слова Ерохина «Спорт-Экспресс».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.