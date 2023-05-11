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    Ерохин: Рад, что Дзюба так много забивает и помогает «Локомотиву» остаться в РПЛ

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    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о результативности нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    Александр Ерохин
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    Александр Ерохин

    «Дзюба был квалифицированным игроком очень высокого уровня для чемпионата России, он им и остается. Молодец, что забивает и помогает команде! Сейчас мы с ним меньше общаемся, чем во времена его игры за "Зенит". Тем не менее, я рад, что он так много забивает и помогает "Локомотиву" остаться в РПЛ», — приводит слова Ерохина «Спорт-Экспресс».

    Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

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