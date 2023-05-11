Фернандеш: Мы хотим играть в Лиге чемпионов

Полузащитникдал свой комментарий относительно борьбы команды за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Этот клуб заслуживает этого, для него это естественно. Я думаю, что игроки тоже заслуживают того, чтобы быть там, потому что у нас отличная команда, которая проделала хорошую работу в этом сезоне, когда никто не думал, что "Манчестер Юнайтед" сможет бороться за попадание в четверку лучших.

У нас были свои проблемы по ходу сезона, и именно поэтому мы находимся в положении, когда боремся за место в четверке лучших, а не за что-то большее. Но я думаю, что скоро этот клуб и эти игроки будут бороться за гораздо более высокие места», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.