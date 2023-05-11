Бастони: Мы хотели хорошо начать, и мы это сделали

Алессандро Бастони Фото: globallookpress.com
«Мы рады, потому что понимали, какой это важный матч. Но нельзя терять голову. Через шесть дней нас ждет еще один поединок, который будет таким же трудным.
Как раз к такому матчу мы и готовились. Знали, как играет "Милан", но если не считать технику и тактику, было важно проявить решительный настрой на поле. Это было дерби.
Но прежде всего, это был полуфинал Лиги чемпионов. Не каждый день участвуешь в таких матчах. Мы хотели хорошо начать, и мы это сделали», — цитирует Бастони пресс-служба УЕФА.
Ответный матч между «Интером» и «Миланом» пройдет 16 мая.