Балахнин о победе «Зенита»: Футболисты «Спартака» допустили много ошибок

Экс-тренервысказался о победев матче 26-го тура РПЛ со(3:2).

«Москвичи выглядели достойно и оказал сопротивление питерцам. Но в любом случае "Зенит" сильнее и смотрелся поинтереснее. Играл с запасом, не на максимуме своих возможностей.

Насчёт судейства… Конечно, шероховатости бывают, но в этой игре таких ошибок, которые повлияли бы на её ход, не было.

Единственная ошибка, которая повлияла, — это ляп Селихова. "Спартаку" после этого ляпа пришлось заново настраиваться. А судья играть не мешал.

В конце матча даже появилась надежда на ничью, когда гости сравняли счёт, но футболисты допустили много ошибок, когда пропустили третий мяч», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что после победы над «Спартаком» «Зенит» досрочно стал чемпионом России в пятый раз подряд. «Красно-белые» продолжают борьбу за призовые места в турнирной таблице.