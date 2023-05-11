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    Балахнин о победе «Зенита»: Футболисты «Спартака» допустили много ошибок

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    Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о победе «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2).

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «Москвичи выглядели достойно и оказал сопротивление питерцам. Но в любом случае "Зенит" сильнее и смотрелся поинтереснее. Играл с запасом, не на максимуме своих возможностей.

    Насчёт судейства… Конечно, шероховатости бывают, но в этой игре таких ошибок, которые повлияли бы на её ход, не было.

    Единственная ошибка, которая повлияла, — это ляп Селихова. "Спартаку" после этого ляпа пришлось заново настраиваться. А судья играть не мешал.

    В конце матча даже появилась надежда на ничью, когда гости сравняли счёт, но футболисты допустили много ошибок, когда пропустили третий мяч», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

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