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    Зобнин: Настанут времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»

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    Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин выразил мнение, что рано или поздно гегемония «Зенита» в РПЛ прекратится.

    Роман Зобнин
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    Роман Зобнин

    «Романцев говорил, что в их время "Зенит" был "булочкой" для "Спартака": настанут ли такие времена, когда "Зенит" снова будет как "булочка" для "Спартака"? Да, Конечно, такие времена будут. Времена же меняются — все мы не вечны. Сейчас "Зенит", потом другая команда. Времена меняются, как и победители будут другие», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

    В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» досрочно стал чемпионом, обыграв «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура. Команда Сергея Семака набрала 64 очка в 26 встречах. «Спартак» располагается на четвёртой строчке, заработав 49 очков.

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