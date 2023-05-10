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    Сака заявил, что «Аренал» будет до конца бороться за чемпионство в АПЛ

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    Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака высказался о чемпионской гонке «канониров» с «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге.

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    «Мы будем бороться до конца. Я действительно уверен в том, что нам по силам выиграть чемпионат Англии. У нас был тяжёлый прошлый месяц, но после этого мы обыграли двух серьёзных соперников ("Челси" и "Ньюкасл").

    Мы собираемся по максимуму выложиться в последних трёх матчах турнира. Время покажет, чем всё в итоге закончится», — приводит слова Сака Evening Standard.

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    • «Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 81-м очком в активе. «Манчестер Сити» опережает соперника на один балл и имеет один матч в запасе.

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