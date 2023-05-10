Сака заявил, что «Аренал» будет до конца бороться за чемпионство в АПЛ

Полузащитниквысказался о чемпионской гонке «канониров» св английской Премьер-лиге.

«Мы будем бороться до конца. Я действительно уверен в том, что нам по силам выиграть чемпионат Англии. У нас был тяжёлый прошлый месяц, но после этого мы обыграли двух серьёзных соперников ("Челси" и "Ньюкасл").

Мы собираемся по максимуму выложиться в последних трёх матчах турнира. Время покажет, чем всё в итоге закончится», — приводит слова Сака Evening Standard.

«Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 81-м очком в активе. «Манчестер Сити» опережает соперника на один балл и имеет один матч в запасе.