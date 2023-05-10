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    • «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
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    Родри: Ничья в Мадриде — хороший результат для «Ман Сити»

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о гостевой ничье с «Реалом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Родри
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    Родри

    «Очень тяжело, когда сюда приезжаешь. Считаю, парни были невероятны. Все силы там оставили. Против этой команды порой крайне тяжело играть, так как в ней — россыпь выдающихся качеств.

    В первые 25 — 30 минут мы контролировали ход игры, а вот затем при первой же появившейся возможности нам забили невероятный гол. Тем не менее мы продолжали бороться, хотя это и было нелегко. Требуется максимальная концентрация внимания: стоит только потерять мяч, становится очень трудно вернуть его.

    Кевин де Брейне — важнейший для нас игрок. Мы очень уставали, пока пытались отбирать мяч, а гол вселил в нас уверенность в необходимости продолжать атаки. Результат для нас хорош. Мы осознавали: что бы здесь в итоге ни случилось, это еще не был бы конец», — цитирует Родри официальный сайт УЕФА.

    Ответный матч «Сити» и «Реала» состоится 17 мая в Манчестере.

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