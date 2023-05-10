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    «Милан» — «Интер». Онлайн

    Онлайн-трансляция первого матча 1/2 финала Лиги Чемпионов между «Миланом» и «Интером»

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    «Милан» — «Интер»
    Сегодня во втором полуфинале Лиги Чемпионов «Милан» и «Интер» сыграют на «Сан-Сиро». За ходом миланского дерби приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Милан»

    «Россонери» пробились в полуфинал главного европейского турнира впервые с 2007 года. В том сезоне «Милан» стал обладателем трофея, обыграв «Ливерпуль» в финальном матче в Афинах со счетом 2:1.

    В текущем розыгрыше турнира подопечные Стефано Пиоли вышли в плей-офф со второго места в группе, пропустив вперед «Челси». В 1/8 финала «красно-черные» встречались с лондонским «Тоттенхэмом». Исход двухматчевого противостояния решил единственный гол Браима Диаса, забитый в первой встрече в Италии (1:0). Ответная игра в Лондоне завершилась без голов (0:0) и «Милан» оформил путевку в четвертьфинал, где встретился с «Наполи».

    Как и во встрече с «Тоттенхэмом» коллектив Стефано Пиоли добыл минимальную победу на «Сан-Сиро» (1:0), а в ответной встрече в Неаполе «Милан» упустил победу на последних минутах (1:1), но эта ничья позволила «россонери» пробиться в первый полуфинал Лиги Чемпионов спустя 16 лет.

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    В чемпионате Италии «Милан» идет на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 61 очко в 34-х матчах. Отставание от лигочемпионского четвертого места, на котором как раз расположился «Интер», составляет 2 балла. В крайнем туре Серии А «россонери» обыграли дома «Лацио» со счетом 2:0, продлив беспроигрышную серию в чемпионате до 7-ми матчей.

    «Интер»

    «Интер» сыграет в полуфинале Лиги Чемпионов впервые с 2010 года. В том сезоне «нерадзурри» одолели в четвертьфинале ЦСКА, а в полуфинале выбили «Барселону». В финале турнира итальянцы играли против «Баварии» и стали обладателем трофея, обыграв соперника со счетом 2:0.

    На пути к полуфиналу нынешнего розыгрыша турнира подопечные Симоне Индзаги одолели две португальские команды — «Порту» и «Бенфику». В противостоянии с «драконами» победу «Интеру» принес гол Ромелу Лукаку в первом матче на «Стадио Джузеппе Меацца» (1:0). В ответной встрече болельщики голов не увидели.

    В четвертьфинале против «Бенфики» итальянцы добились уверенно победы на выезде со счетом 2:0 и отправились домой с весомым преимуществом. На родной арене в Милане команды не выявили победителя в результативной голевой перестрелке (3:3) и путевку в следующий раунд оформил «Интер».

    В чемпионате Италии «нерадзурри» идут на 4-м месте, набрав 63 очка в 34-х матчах. В крайнем туре Серии А «Интер» обыграл на выезде «Рому» со счетом 2:0. Эта победа стала для коллектива Индзаги четвертой подряд в рамках чемпионата.

    Личные встречи

    В 10-ти последних матчах на счету «Интера» 5 побед, «Милан» выиграл 3 встречи и еще в двух случаях была зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главные тренер «Милана» Стефано Пиоли:

    — «Мы проходим выдающийся путь в Лиге чемпионов, мы знаем, с чего начали и куда хотим попасть. Мы хотим сделать все наилучшим образом. Максимально сосредоточенно и спокойно. Нужна будет командная работа, чтобы мы все вместе боролись, играли и радовались. Чтобы достичь такого результата, нам нужно будет сделать нечто невероятное, и мы постараемся.

    Поскольку "Интер" всегда играет сбалансированно, мы должны хорошо подготовиться к завтрашнему матчу, а затем понять, как готовиться к ответной игре. Это поможет нам играть на самом высоком уровне с каждой точки зрения».

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги:

    — «К первому матчу подходим с хорошим настроем. Играть надо будет головой и сердцем. В нашем духе я не сомневаюсь, но мы должны будем также использовать голову, потому что обязательно будут сложные моменты. Гонка будет длиться 180 минут, и нельзя об этом забывать.

    За последние 20 месяцев у нас было семь дерби. Мы выигрывали и проигрывали. Можно что-то взять из тех матчей, но все игры отличаются друг от друга. Игрокам надо жертвовать собой ради партнеров. Мы вышли из группы, где были "Барселона" и "Бавария", попутно заработали важный опыт. Понимаем, что все матчи очень сложные. В лице "Порту" и "Бенфики" мы столкнулись с еще двумя очень трудными препятствиями, но преодолели их. Впереди еще одно».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Интер» с коэффициентом 1.95.

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