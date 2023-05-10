начнут матч в 22:00 в полуфинале Лиги чемпионов, 10.05.2023.

Последний матч между собой: Интер — Милан 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Интер»).

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