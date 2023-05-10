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    Месси о Бускетсе: Как игрок и человек ты на 10 из 10

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    Нападающий ПСЖ Лионель Месси обратился к полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу после новости об уходе игрока из каталонского клуба.

    Лионель Месси и Серхио Бускетс
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    Лионель Месси и Серхио Бускетс

    «На поле ты всегда был под 5-м номером, но на самом деле как игрок и как человек ты на 10 [из 10], Буси.

    Желаю всего наилучшего на новом этапе и всегда — тебе и всей твоей семье.

    Спасибо тебе за все, что было на поле и за его пределами, мы пережили вместе так много моментов, и хороших, и трудных... Они останутся навсегда! Крепко обнимаю», — написал Месси в инстаграме.

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