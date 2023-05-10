Месси о Бускетсе: Как игрок и человек ты на 10 из 10

Нападающийобратился к полузащитникупосле новости об уходе игрока из каталонского клуба.

«На поле ты всегда был под 5-м номером, но на самом деле как игрок и как человек ты на 10 [из 10], Буси.

Желаю всего наилучшего на новом этапе и всегда — тебе и всей твоей семье.

Спасибо тебе за все, что было на поле и за его пределами, мы пережили вместе так много моментов, и хороших, и трудных... Они останутся навсегда! Крепко обнимаю», — написал Месси в инстаграме.

Напомним, что Бускетс является воспитанником «Барселоны». Испанец выступал за каталонскую команду вместе с Месси в период с 2008 по 2021 год.