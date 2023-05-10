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    Агент Магкеева: Упасть духом мы ему не дадим, он боец по жизни

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    Агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева Александр Клюев высказался о состоянии футболиста после разрыва передней крестообразной связки коленного сустава.

    Станислав Магкеев
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    Станислав Магкеев

    «Стас готовится к операции, сейчас решается, где она будет произведена. Скорее всего, за границей? Да.

    Чувствует себя хорошо, он сильный парень, что не один раз он уже доказывал и на поле, и в жизни. Вернется еще сильнее. Упасть духом мы ему не дадим, он боец по жизни», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

    Напомним, что Магкеев получил повреждение в первом тайме домашнего матча 26‑го тура РПЛ против «Сочи» (3:0). Во вторник москвичи объявили, что у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

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