Агент Магкеева: Упасть духом мы ему не дадим, он боец по жизни

Агент защитникавысказался о состоянии футболиста после разрыва передней крестообразной связки коленного сустава.

«Стас готовится к операции, сейчас решается, где она будет произведена. Скорее всего, за границей? Да.

Чувствует себя хорошо, он сильный парень, что не один раз он уже доказывал и на поле, и в жизни. Вернется еще сильнее. Упасть духом мы ему не дадим, он боец по жизни», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Напомним, что Магкеев получил повреждение в первом тайме домашнего матча 26‑го тура РПЛ против «Сочи» (3:0). Во вторник москвичи объявили, что у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.