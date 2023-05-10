Лапорта прокомментировал новость об уходе Бускетса из «Барселоны»

Президентвысказался об уходе полузащитникаиз каталонского клуба.

«Он образцовый человек, исключительный игрок, выходец из Ла Масии. Бускетс 15 лет защищает цвета "Барсы" и является одним из тех игроков, которые входят в костяк команды. Кроме того, на его счету 31 титул, и я надеюсь, что скоро он получит 32-й.

Серхио Бускетс великолепен как личность, эталонный капитан. Мы говорили о его решении. Серхио — часть нашей команды, "Барселона" всегда будет для него домом», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Бускетс является воспитанником «Барселоны». Полузащитник выступает за основную команду с 2008 года. В нынешнем сезоне игрок провел 39 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.