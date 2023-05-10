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    Нападающий «Ростова» Комличенко ответил на вопрос о симуляциях в РПЛ

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    Форвард «Ростова» Николай Комличенко заявил, что не симулирует ради того, чтобы арбитр назначил пенальти в ворота соперника.

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    «В этом сезоне так получается. Нет у меня задачи, чтобы залезть в штрафную и подставиться. В том сезоне было меньше, в этом сезоне я вижу возможность и использую ее. Посмотрим, что будет в следующем.

    Может, трактовки поменяют, может, уже уберут эти маленькие контакты, никто не знает. Пока получается так, что меня ассоциируют с пенальти, падениями. Я особо не придаю этому значение. У меня есть главный тренер и команда. К мнению главного тренера прислушиваюсь больше, чем к мнению остальных.

    Защитники стали играть аккуратнее, чуть‑чуть это меняется, это будет сходить на нет. На слуху будет какое‑то время, но ко мне нормально относятся. Нет такого, что говорят: "Фу, дельфин, симулянт". Такого нет.

    Я не симулирую. Если есть контакт, бьют по ноге, меня хватают, мне что, стоять на ногах? Мяч до меня не дойдет, я не пробью, никакой выгоды», — сказал Комличенко в эфире «Матч Премьер».

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    • «Ростов» является лидером нынешнего сезона по количеству пенальти, назначенных в пользу команды (15 одиннадцатиметровых).

    Команда Валерия Карпина занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 50-ю очками в активе.

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