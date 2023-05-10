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    Комличенко: С первого дня Йокановича в «Динамо» я понял, что шанса для меня не будет

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    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как произошел его уход из «Динамо» в донской клуб.

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    «Когда пришел Йоканович в "Динамо", сразу понял, что нового шанса не будет. Буквально со второго дня, может, и с первого. Была ситуация, играем 11 на 11, какие‑то тактические моменты. Мне, понятно, манишку не давали, я в основу не наигрывался, но и во вторую команду я тоже не наигрывался. Я вместе с Фабио бегал по кругу. Тогда я понимал, что всё уже ясно и было без шансов. И мы это не скрывали, общались с Гафиным. Говорил, чтобы отпустили, в этом не было никаких проблем. Изначально мы договаривались, что я приеду на сборы, а там посмотрим. Но мне сразу дали понять, что на меня не рассчитывают. Так я и тренировался.

    Расстраивало, что поставили меня ниже Смолова? Нет, Федя — хороший, квалифицированный нападающий с определенным уровнем мастерства. Мы немного разные нападающие, но всё зависит от тренера, какой форвард ему больше нравится и какой нужен», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

    В текущем сезоне 27‑летний Комличенко провел 32 матча, забил 12 голов и сделал 14 результативных передач.

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