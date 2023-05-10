Комличенко: С первого дня Йокановича в «Динамо» я понял, что шанса для меня не будет

Нападающийрассказал, как произошел его уход изв донской клуб.

«Когда пришел Йоканович в "Динамо", сразу понял, что нового шанса не будет. Буквально со второго дня, может, и с первого. Была ситуация, играем 11 на 11, какие‑то тактические моменты. Мне, понятно, манишку не давали, я в основу не наигрывался, но и во вторую команду я тоже не наигрывался. Я вместе с Фабио бегал по кругу. Тогда я понимал, что всё уже ясно и было без шансов. И мы это не скрывали, общались с Гафиным. Говорил, чтобы отпустили, в этом не было никаких проблем. Изначально мы договаривались, что я приеду на сборы, а там посмотрим. Но мне сразу дали понять, что на меня не рассчитывают. Так я и тренировался.

Расстраивало, что поставили меня ниже Смолова? Нет, Федя — хороший, квалифицированный нападающий с определенным уровнем мастерства. Мы немного разные нападающие, но всё зависит от тренера, какой форвард ему больше нравится и какой нужен», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27‑летний Комличенко провел 32 матча, забил 12 голов и сделал 14 результативных передач.