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    Агент Боржеса: Пока нет понимания, когда Кади сможет вернуться на поле

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    Футбольный агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии бразильского футболиста после операции и отметил, что сроки возвращения игрока на поле пока неизвестны.

    Кади Боржес
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    Кади Боржес

    «Кади хорошо себя чувствует после операции. Но пока нет понимания, когда он сможет вернуться на поле», — приводит слова агента «Чемпионат».

    Боржес получил травму в матче 24-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:4). Футболист столкнулся головами с защитником красно-белых Георгием Джикией и рухнул на газон. Капитан московской команды сумел быстро сориентироваться и подбежал к лежащему на спине бразильцу, чтобы вынуть у него запавший язык. Боржес не смог продолжить участие в матче и самостоятельно покинуть поле. Позже у игрока был диагностирован перелом лицевых костей.

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