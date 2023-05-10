Агент Боржеса: Пока нет понимания, когда Кади сможет вернуться на поле

Футбольный агент, представляющий интересы полузащитника, рассказал о состоянии бразильского футболиста после операции и отметил, что сроки возвращения игрока на поле пока неизвестны.

«Кади хорошо себя чувствует после операции. Но пока нет понимания, когда он сможет вернуться на поле», — приводит слова агента «Чемпионат».

Боржес получил травму в матче 24-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:4). Футболист столкнулся головами с защитником красно-белых Георгием Джикией и рухнул на газон. Капитан московской команды сумел быстро сориентироваться и подбежал к лежащему на спине бразильцу, чтобы вынуть у него запавший язык. Боржес не смог продолжить участие в матче и самостоятельно покинуть поле. Позже у игрока был диагностирован перелом лицевых костей.