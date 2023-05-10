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    Анри: Де Брюйне самый умный игрок из тех, кого я видел

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    Бывший капитан сборной Франции Тьерри Анри оценил игру лидера «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне в первом матче с «Реалом» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

    Тьерри Анри
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    Тьерри Анри

    «Очевидно, что ему удалось проявить себя. Не думаю, что он сыграл отлично, но гол забил важный.

    Должен сказать, что я со многими игроками пересекался, играл вместе с некоторыми из величайших, как и против.

    И я думаю, что у Кевина лучший мозг из тех, что я видел. Честно говоря, я порой вообще не понимаю, о чем он думает, он выглядит так, как будто вообще не с нами в этот момент. И это чуть ли не проблема, потому что мы не на его уровне.

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    • Думаю, что он самый умный футболист из всех, кого я видел. По мышлению лучше нет никого. Я работал с ним в сборной Бельгии, из-за этого я люблю его еще немножко больше, потому что видел, что он делал на тренировках и во время матчей.

    Он перфекционист и невероятный футболист. Я все еще думаю о том, что я увидел, это нечто инопланетное», — приводит слова Анри The Daily Mail.

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