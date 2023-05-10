Гвардиола надеется, что Месси вернется в «Барселону»

Бывший тренер, который сейчас работает в, высказался относительно будущего

«Я был игроком "Барселоны ", у меня есть два своих места на "Камп Ноу". И я надеюсь, что однажды мы сможем попрощаться с Месси так, как он того заслуживает. Лео — величайший игрок всех времен. В последние десятилетия "Барселона" пережила встряску, и без Месси это было бы невозможно. Я говорю не о цифрах, а о влиянии на игру, красоте, эстетике, эффективности — обо всём.

Я надеюсь, что настанет день, когда я буду сидеть на своем месте и смогу поприветствовать Месси на поле, а потом и попрощаться с ним так, как того заслуживает Лео. И я знаю, что Лапорта постарается. Уверен, что Лео и его семья получат любовь, которую испытывают к нему все болельщики Барселоны», — приводит слова Гвардиолы ESPN AR.