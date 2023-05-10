Гвардиола объяснил решение не делать замены в матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити»объяснил, почему на сделал ни одной замены в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1).

«Я посчитал, что те футболисты, которые находились на поле, были в порядке. Бернарду Силва и Джек Грилиш умеют придержать мяч, а именно это нам и нужно было. Мы не хотели допустить контратак "Реала".

Если бы игра взорвалась, то "Реал" в таких условиях действовал был лучше нас. Так что нам было необходимо притормаживать темп», — цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти произвел три замены по ходу встречи.

Ответный матч «Сити» и «Реала» состоится 17 мая в Манчестере.