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    • «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
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    Гвардиола объяснил решение не делать замены в матче с «Реалом»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему на сделал ни одной замены в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я посчитал, что те футболисты, которые находились на поле, были в порядке. Бернарду Силва и Джек Грилиш умеют придержать мяч, а именно это нам и нужно было. Мы не хотели допустить контратак "Реала".

    Если бы игра взорвалась, то "Реал" в таких условиях действовал был лучше нас. Так что нам было необходимо притормаживать темп», — цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

    Наставник «Реала» Карло Анчелотти произвел три замены по ходу встречи.

    Ответный матч «Сити» и «Реала» состоится 17 мая в Манчестере.

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