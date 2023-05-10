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    • «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
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    Гвардиола: Я доволен этим ничейным результатом

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Тони Кроос заставил нас пахать в обороне больше, чем мы этого хотели. Мы оборонялись бы гораздо меньше, если бы он не играл центрального полузащитника сегодня.

    Я доволен ничейным результатом. Обязательно пересмотрим матч в запаси. Отрезками мы играли очень даже неплохо. Но думаю, мы могли сыграть агрессивнее и выжать больше забитых мячей. У меня есть пара идей на ответную игру. Но для начала нужно пересмотреть этот матч.

    Когда мы превосходили их, они забивали. Когда они играли лучше, забивали мы. Это был упорный поединок. У "Реала" классная и очень опытная команда. Противостоять ей непросто. Посмотрим, что можно улучшить в ответной игре», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч «Сити» и «Реала» состоится 17 мая в Манчестере.

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