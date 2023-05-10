Гвардиола: Я доволен этим ничейным результатом

Главный тренер «Манчестер Сити»дал комментарий после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1).

«Тони Кроос заставил нас пахать в обороне больше, чем мы этого хотели. Мы оборонялись бы гораздо меньше, если бы он не играл центрального полузащитника сегодня.

Я доволен ничейным результатом. Обязательно пересмотрим матч в запаси. Отрезками мы играли очень даже неплохо. Но думаю, мы могли сыграть агрессивнее и выжать больше забитых мячей. У меня есть пара идей на ответную игру. Но для начала нужно пересмотреть этот матч.

Когда мы превосходили их, они забивали. Когда они играли лучше, забивали мы. Это был упорный поединок. У "Реала" классная и очень опытная команда. Противостоять ей непросто. Посмотрим, что можно улучшить в ответной игре», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Сити» и «Реала» состоится 17 мая в Манчестере.