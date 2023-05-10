Галактионов: Я и тренерский штаб всегда готовы работать в сборной

Главный тренер московскоговысказался об уходе из молодежной сборной России.

В июне 2022 году специалист был назначен главным тренером «Пари НН», совмещая работу в клубе и национальной команде. Назначение в «Локомотив» Галактионов получил в ноябре.

«Относительно молодежной сборной официальные комментарии должен давать РФС. Если есть какие-то изменения.

Со своей стороны всегда говорил и говорю, что я и тренерский штаб всегда готовы работать в сборной. Работа в сборной, неважно на каком уровне, определенная вершина для тренера», — приводит слова Галактионова Sport24.