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    Фердинанд: «Реал» приедет на «Этихад» без какого-либо страха, даже несколько развязно

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    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением после первого матча «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1).

    Рио Фердинанд
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    Рио Фердинанд

    «Реал приедет на "Этихад" без какого-либо страха, даже несколько развязно. У "Реала" столько же титулов в Лиге чемпионов, сколько у всех английских команд вместе взятых. Они владеют этим турниром.

    Здесь приходится играть против истории, и не только игроков. У клуба 14 трофеев, а загляните на их скамейку запасных — Карло Анчелотти получил четыре медали за победу в Лиге чемпионов.

    Они умеют ориентироваться в каждом моменте в подобных играх, потому что они к этому привыкли. Да, приходится играть против истории.

    Но эту команду "Сити" надо превозносить, говорить о том, что они приехали в Мадрид и хорошо выступили с точки зрения характера, владения мячом, храбрости.

    Это было феноменальное начало, и после первой игры они могут уйти с гордо поднятой головой», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

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