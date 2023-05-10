Фердинанд: «Реал» приедет на «Этихад» без какого-либо страха, даже несколько развязно

Бывший игрокподелился мнением после первого матчав полуфинале Лиги чемпионов (1:1).

«Реал приедет на "Этихад" без какого-либо страха, даже несколько развязно. У "Реала" столько же титулов в Лиге чемпионов, сколько у всех английских команд вместе взятых. Они владеют этим турниром.

Здесь приходится играть против истории, и не только игроков. У клуба 14 трофеев, а загляните на их скамейку запасных — Карло Анчелотти получил четыре медали за победу в Лиге чемпионов.

Они умеют ориентироваться в каждом моменте в подобных играх, потому что они к этому привыкли. Да, приходится играть против истории.

Но эту команду "Сити" надо превозносить, говорить о том, что они приехали в Мадрид и хорошо выступили с точки зрения характера, владения мячом, храбрости.

Это было феноменальное начало, и после первой игры они могут уйти с гордо поднятой головой», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Ответный матч «Сити» и «Реала» состоится 17 мая в Манчестере.