Бускетс: Не мог даже представить, что проведу 15 сезонов в клубе, буду его членом, игроком, капитаном

«Пришло время объявить, что этот сезон будет моим последним в "Барселоне". Я всегда мечтал играть в этой футболке, на этом стадионе, и реальность превзошла мои ожидания: я не мог даже представить, что проведу 15 сезонов в клубе, буду его членом, игроком, капитаном.

Я благодарю всех людей, которые сделали это возможным: тренеров, врачей, одноклубников, болельщиков по всему миру и, конечно, мою семью», — заявил Бускетс на своей странице в социальной сети.

Бускетс начал играть за первую команду «Барсы» с 2008 года. С тех пор он выиграл 31 трофей.