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    Бускетс: Не мог даже представить, что проведу 15 сезонов в клубе, буду его членом, игроком, капитаном

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    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался относительно грядущего ухода из каталонской команды.

    Серхио Бускетс
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    Серхио Бускетс

    «Пришло время объявить, что этот сезон будет моим последним в "Барселоне". Я всегда мечтал играть в этой футболке, на этом стадионе, и реальность превзошла мои ожидания: я не мог даже представить, что проведу 15 сезонов в клубе, буду его членом, игроком, капитаном.

    Я благодарю всех людей, которые сделали это возможным: тренеров, врачей, одноклубников, болельщиков по всему миру и, конечно, мою семью», — заявил Бускетс на своей странице в социальной сети.

    Бускетс начал играть за первую команду «Барсы» с 2008 года. С тех пор он выиграл 31 трофей.

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