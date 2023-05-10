Анчелотти: У «Реала» мощный настрой на второй матч с «Ман Сити»

«Что касается оборонительных действий, мы были хороши. Рюдигер успешно действовал против Холанна, а средняя линия держала под контролем все остальное.
Сыграли хорошо, так что мы довольны. На следующую игру у нас мощный настрой.
Порой трудно добиться победы, даже если ты ее заслуживаешь. Но мы хорошо сыграли, я доволен. Мы были сосредоточены на контроле пространства между линиями, пытались не давать де Брюйне и Гюндогану возможности пользоваться свободными зонами. Кроос и Модрич очень хорошо справлялись с этой задачей.
Мы хорошо играли после пропущенного мяча и создали несколько опасных моментов. Это определенно придаст нам уверенности перед ответной игрой», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.