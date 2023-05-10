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    «Реал» — «Ман Сити»Шаткое равновесие. Винисиус затмил Холанна на «Сантьяго Бернабеу»
  • 23:54
    • «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
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    Анчелотти: У «Реала» мощный настрой на второй матч с «Ман Сити»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что его порадовала игра команды в первом матче с «Манчестер Сити» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

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    «Что касается оборонительных действий, мы были хороши. Рюдигер успешно действовал против Холанна, а средняя линия держала под контролем все остальное.

    Сыграли хорошо, так что мы довольны. На следующую игру у нас мощный настрой.

    Порой трудно добиться победы, даже если ты ее заслуживаешь. Но мы хорошо сыграли, я доволен. Мы были сосредоточены на контроле пространства между линиями, пытались не давать де Брюйне и Гюндогану возможности пользоваться свободными зонами. Кроос и Модрич очень хорошо справлялись с этой задачей.

    Мы хорошо играли после пропущенного мяча и создали несколько опасных моментов. Это определенно придаст нам уверенности перед ответной игрой», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.

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