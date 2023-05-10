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    • «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
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    Анчелотти об игре с «Сити»: Этот матч можно было выигрывать

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил результат первого матча с «Манчестер Сити» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Ощущения хорошие. Мы сражались, боролись, играли хорошо. Результат не стал наградой за нашу игру, но в этом противостоянии борьба будет идти до последней минуты.

    Первые 30 минут [»Сити« доминировал], но мы не волновались. Мы хорошо расположились в обороне и ждали подходящего для контратаки момента. Во втором тайме нам лучше удавалось начинать атаки от своих ворот. Этот матч можно было выигрывать.

    И "Сити", и мы чувствуем, что добились хорошего результата. Мы будем играть на выезде, на трибунах наших фанатов не будет, но они будут в наших сердцах», — сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

    Ответный поединок между командами состоится 17 мая в Манчестере.

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