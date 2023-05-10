Анчелотти об игре с «Сити»: Этот матч можно было выигрывать

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Ощущения хорошие. Мы сражались, боролись, играли хорошо. Результат не стал наградой за нашу игру, но в этом противостоянии борьба будет идти до последней минуты.
Первые 30 минут [»Сити« доминировал], но мы не волновались. Мы хорошо расположились в обороне и ждали подходящего для контратаки момента. Во втором тайме нам лучше удавалось начинать атаки от своих ворот. Этот матч можно было выигрывать.
И "Сити", и мы чувствуем, что добились хорошего результата. Мы будем играть на выезде, на трибунах наших фанатов не будет, но они будут в наших сердцах», — сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.
Ответный поединок между командами состоится 17 мая в Манчестере.