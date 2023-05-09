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    Романцев об ошибках Селихова: Для меня вратари — люди из другого мира

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об ошибках голкипера красно-белых Александра Селихова в матче с «Зенитом» (2:3).

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Для меня вратари — люди из другого мира. Никогда не мог понять логику их ошибок. А таких на моем тренерском веку хватало. И каких! Здесь, скорее всего, у Селихова произошло какое-то мгновенное замыкание в сознании, рожденное тем самым запредельным напряжением. Хотя, думаю, он и сам вряд ли сможет внятно объяснить случившееся.

    После такой ошибки следовало поменять вратаря? Я бы никогда на такое не пошел. Это значило бы, что тренер не верит в возможность изменить ситуацию, и породило бы нервозность у остальных игроков. Так что Абаскаль прав, проявив здесь твердость и тем самым не дав повода для паники.

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    • Поэтому после пропущенного гола "Спартак" сразу же собрался и пошел вперед, проведя пару атак. И, не выручи хозяев после углового Дуглас Сантос, а затем не среагируй Кержаков, спартаковцы сравняли бы быстрее», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

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