Романцев: Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов

Бывший главный тренер «Спартака»раскритиковал защитника красно-белых

Парагвайский футболист получил красную карточку в недавнем матче с «Зенитом».

«Считаю, в этом матче у обеих команд атака сыграла качественнее обороны. А здесь (в эпизоде с первым голом — прим.) все было разыграно как по нотам: Промес рывком достал уже уходивший за линию мяч и сразу же прострелил на Бальде, который в касание пробил из-под молодого Ренана. Все было сделано на раз-два, что и заставило защитников "Зенита" потерять позиции.

Когда забивал Мостовой, там была немного другая ситуация. Здесь мяч влетел в ворота после рикошета от Тавареша — и это помешало среагировать Селихову.

Плюс, опасаясь ВАР, защитники в штрафной теперь боятся прикоснуться к сопернику. Отсюда и вал пенальти в последних турах, множество карточек за сомнительные нарушения. Только этим и можно объяснить нерешительность защитников "Спартака".

Как можно объяснить удаление Дуарте? Этому нет никакого объяснения. Зачем парагвайцу нужно было так косить Малкома в центре поля — в ситуации, которая абсолютно не диктовала такую агрессию? Появление этого защитника в "Спартаке" вызывает много вопросов», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».