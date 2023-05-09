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    Романцев: Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев раскритиковал защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

    Алексис Дуарте
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    Алексис Дуарте

    Парагвайский футболист получил красную карточку в недавнем матче с «Зенитом».

    «Считаю, в этом матче у обеих команд атака сыграла качественнее обороны. А здесь (в эпизоде с первым голом — прим.) все было разыграно как по нотам: Промес рывком достал уже уходивший за линию мяч и сразу же прострелил на Бальде, который в касание пробил из-под молодого Ренана. Все было сделано на раз-два, что и заставило защитников "Зенита" потерять позиции.

    Когда забивал Мостовой, там была немного другая ситуация. Здесь мяч влетел в ворота после рикошета от Тавареша — и это помешало среагировать Селихову.

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    • Плюс, опасаясь ВАР, защитники в штрафной теперь боятся прикоснуться к сопернику. Отсюда и вал пенальти в последних турах, множество карточек за сомнительные нарушения. Только этим и можно объяснить нерешительность защитников "Спартака".

    Как можно объяснить удаление Дуарте? Этому нет никакого объяснения. Зачем парагвайцу нужно было так косить Малкома в центре поля — в ситуации, которая абсолютно не диктовала такую агрессию? Появление этого защитника в "Спартаке" вызывает много вопросов», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

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