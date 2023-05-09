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    Родри: На этом отрезке сезона большие команды знают, когда нужно поднажать

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался относительно предстоящего поединка против «Реала» в Лиге чемпионов.

    Родри
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    Родри

    «Мы весь год хорошо играли. Результаты не всегда были хороши, но сейчас мы знаем, что надо делать. На этом отрезке сезона большие команды вроде нашей знают, когда нужно поднажать. Футбол бывает таким. Мы блестяще играли все 180 минут, но порой этого мало. Мы не лучшим образом провели последние минуты ответного матча. Выводы сделали, но я не люблю говорить о прошлом. Мы многое поменяли», — цитирует Родри пресс-служба УЕФА.

    Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Начало — 22.00 мск. Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на данное противостояние.

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