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    «Реал» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция первого матча 1/2 финала Лиги Чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити»

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    Лига чемпионов возвращается! Сегодня в Мадриде сыграет первая полуфинальная пара. В гости к «Реалу» Карло Анчелотти приедет «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. За ходом первой встречи 1/2 финала главного европейского турнира приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Мадридский клуб является действующим обладателем трофея. В прошлогоднем парижском финале подопечные Карло Анчелотти с минимальным преимуществом переиграли «Ливерпуль» (1:0). Автором единственного гола стал бразилец Винисиус.

    «Сливочные» сыграют в полуфинале Лиги Чемпионов в 10-й раз за 12 последних сезонов. На пути к четверке сильнейших команд Европы текущего розыгрыша турнира «Реал» выбил две английские команды — «Ливерпуль» и «Челси».

    В 1/8 финала с мерсисайдцами «Реал» разобрался еще в первой встрече, оформив крупную гостевую победу со счетом 5:2. Ответная игра в Мадриде стала по больше части формальностью, но и здесь подопечные Карло Анчелотти смогли добыть минимальную победу благодаря голу Бензема (1:0).

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    В четвертьфинале пал и другой английский гранд — лондонский «Челси». «Реал» забил по два безответных гола в домашнем и гостевом матчах (2:0 дома и 2:0 в гостях) и уверенно оформил путевку в очередной для себя полуфинал.

    В Ла Лиге «Реал» занимает третье место после 33-х туров и уже не рассчитывает на чемпионство в текущем сезоне. За 5 туров до конца чемпионата Испании лидер турнирной таблицы «Барселона» опережает мадридцев на 14 очков. В крайнем туре Ла Лиги «сливочные» уступили на выезде «Реал Сосьедаду» со счетом 0:2, а в минувшую субботу подопечные Карло Анчелотти стали обладателями Кубка Испании, одолев в финале «Осасуну» (2:1).

    «Манчестер Сити»

    Для «Манчестер Сити» предстоящий полуфинал Лиги Чемпионов станет четвертым в истории и третьим подряд. В сезоне 2020/2021 «горожане» впервые смогли преодолеть стадию 1/2 финала, но выиграть трофей английскому клубу так и не удалось. В финальном матче подопечные Хосепа Гвардиолы с минимальным счетом уступили другому представителю АПЛ — «Челси» (0:1).

    В 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» встречался с немецким «Лейпцигом». После ничьей 1:1 в Германии «горожане» дома не оставили следа от «быков», разгромив соперника со счетом 7:0. Пента-трик оформил новоявленный рекордсмен по голам за сезон в АПЛ Эрлинг Холанн.

    В четвертьфинале турнира «Манчестер Сити» попал на грозную «Баварию», однако подопечные Хосепа Гвардиолы решили практически все вопросы уже в первом матче, оформив крупную победу на «Этихаде» со счетом 3:0. В Мюнхене команды сыграли в ничью 1:1 и английский клуб без особых проблем прошел в полуфинал.

    В чемпионате Англии «Манчестер Сити» близок к очередному титулу. После 34-х сыгранных матчей «горожане» лидируют в турнирной таблице и опережают лондонский «Арсенал» на одно очко, имея при этом одну встречу в запасе. Команда Гвардиолы в крайнем туре одержала 10-ю победу подряд в АПЛ, обыграв дома «Лидс» со счетом 2:1.

    Личные встречи

    В прошлому году команды также встречались между собой на стадии полуфинала и победу по итогам двух встреч оформил мадридский клуб (3:4 в гостях и 3:1 дома). Всего в 8-ми очных матчах в рамках Лиги Чемпионов на счету каждой из команд по 3 победы и еще в двух встречах была зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти:

    — «Это очень цельная команда, которая умеет и защищаться, и атаковать. У нее есть четкое представление о том, в какой футбол она хочет играть. Так что речь не только о том, как остановить Холанна, а о том, как остановить команду, которая временами казалась неудержимой. Но у нас будут моменты, это будет равное противостояние.

    В прошлом году "Ман Сити" был очень опасен, но Холанн дает этой команде кое-что новое. Она теперь может играть более прямолинейно, если нужно. Исход противостояния будет решен в ответной игре, и мы хотим ехать в Манчестер с хорошим результатом за плечами».

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

    — «В прошлом сезоне мы приехали сюда с надеждой выйти в финал. Мы хорошо играли в обоих матчах. Но этого было недостаточно. Однако что было — то уже в прошлом. Мы приехали не за реваншем. Это просто еще одна возможность.

    Однажды мы добьемся своего. Однажды мы выйдем в финал и выиграем его. И мы приехали сюда с целью добиться этого в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне не получилось, потому что мы встречались с "Реалом", который точно знает, что нужно делать в этом соревновании. Но чем больше мы будем играть с ним или другими топ-командами, тем ближе к триумфу мы будем».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 3.76.

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