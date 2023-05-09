Главный тренер «Милана» Пиоли высказался о предстоящем матче с «Интером» в ЛЧ

Главный тренеррассказал о подготовке к предстоящему матчу полуфинала Лиги чемпионов с

«Надеюсь, мне удалось передать игрокам радость и энтузиазм подготовки к этим матчам. Мы проходим исключительный путь в Лиге чемпионов, мы знаем с чего начали и куда хотим попасть.

Если мы подготовимся лучшим образом, у нас должно быть спокойствие, которое поможет нам. Работа тренера во много связана с передачей ментальной энергии команде.

"Интер" всегда играет сбалансированно, мы должны быть готовы к завтрашнему матчу, показать высокий физический и мотивационный уровень», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» состоится 10 мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.