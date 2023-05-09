Нигматуллин: Селихов привез гол на ровном месте

Бывший вратарь «Локомотива»высказался об ошибках голкипера «Спартака»в матче с(2:3).

«Ошибка Селихова в матче с "Зенитом" очень нелепая. Так ошибаться в больших матчах нельзя. Привез гол на ровном месте. У Саши было много времени для принятия решения…

Есть некоторые сомнения относительно формы Селихова — он попал в настоящий ступор. Такое у вратарей бывает.

Выйти из кризиса можно исключительно через работу. Ну и, конечно же, без команды и болельщиков здесь не обойтись. Саша сейчас нуждается в этом», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».