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    Нигматуллин: Селихов привез гол на ровном месте

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    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался об ошибках голкипера «Спартака» Александра Селихова в матче с «Зенитом» (2:3).

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    «Ошибка Селихова в матче с "Зенитом" очень нелепая. Так ошибаться в больших матчах нельзя. Привез гол на ровном месте. У Саши было много времени для принятия решения…

    Есть некоторые сомнения относительно формы Селихова — он попал в настоящий ступор. Такое у вратарей бывает.

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    • Выйти из кризиса можно исключительно через работу. Ну и, конечно же, без команды и болельщиков здесь не обойтись. Саша сейчас нуждается в этом», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

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