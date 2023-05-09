Нойер рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы

Голкиперзаявил, что его восстановление после травмы проходит хорошо. Немец уже провел первую тренировку.

«Я в порядке. Счастлив каждый день приходить на Зебенер Штрассе и тренироваться там. Реабилитация проходит очень хорошо, мы довольны. Последние снимки тоже были хороши.

Приятно каждый день делать шаг вперед. Мы все настроены оптимистично. Упражнения для вратарей, которые мы делаем в помещении, очень хорошо влияют.

Я уже снова могу без проблем ездить на велосипеде, а также выполнять большинство силовых упражнений», — приводят слова Нойера Bild.

Голкипер «Баварии» может тренироваться в общей группе с июля. Напомним, что Нойер получил травму в декабре 2022 года на отдыхе после чемпионата мира в Катаре.