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    Нойер рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы

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    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что его восстановление после травмы проходит хорошо. Немец уже провел первую тренировку.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Я в порядке. Счастлив каждый день приходить на Зебенер Штрассе и тренироваться там. Реабилитация проходит очень хорошо, мы довольны. Последние снимки тоже были хороши.

    Приятно каждый день делать шаг вперед. Мы все настроены оптимистично. Упражнения для вратарей, которые мы делаем в помещении, очень хорошо влияют.

    Я уже снова могу без проблем ездить на велосипеде, а также выполнять большинство силовых упражнений», — приводят слова Нойера Bild.

    Голкипер «Баварии» может тренироваться в общей группе с июля. Напомним, что Нойер получил травму в декабре 2022 года на отдыхе после чемпионата мира в Катаре.

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