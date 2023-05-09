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    • «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
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    Модрич: Ощущения хорошие. Все еще впереди. Шансы — 50 на 50

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    Полузащитник «Реала» Лука Модрич с оптимизмом смотрит на ответный поединок с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде завершилась вничью 1:1.

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    «Мы хорошо провели концовку матча, ощущения хорошие. Все еще впереди.

    Мы хорошо сыграли. Мы знали, как они будут действовать, что они будут владеть мячом, и они создали не так много моментов — у нас было больше. Жаль, что они смогли забить гол, но мы собираемся отдать все силы в ответном матче.

    Мы знали, что мяч будет у "Сити", что прессинговать будет непросто. Мы терпеливо ждали своих шансов, а у них мало что получалось сделать с мячом.

    В перерыве мы внесли некоторые изменения, тренер сказал, что нам нужно больше владения и больше моментов, и именно этого мы и добились.

    Думаю, мы заслуживали большего, но этот результат тоже положительный, на ответный матч мы выйдем с той же уверенностью в своей способности победить. Шансы — 50 на 50», — сказал полузащитник «Реала» в эфире Movistar.

    Ответный матч между командами запланирован на 17 мая.

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