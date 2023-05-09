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    Мане может вернуться в АПЛ

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    Нападающий «Баварии» Садио Мане после завершения сезона, скорее всего, вернется в английскую Премьер-лигу.

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    По информации португальского журналиста Педру Алмейды, в переходе сенегальца заинтересован «Челси».

    Лондонский клуб уже провел переговоры с представителями 31-летнего футболиста.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» решила продать Мане. Репутация Садио в мюнхенском клубе серьезно пострадала после конфликта с Лероем Сане. В матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» между игроками случилась словесная перепалка. Вскоре после игры Мане ударил Сане по лицу и разбил ему губу.

    В текущем сезоне Мане провел в чемпионате Германии 23 матча, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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