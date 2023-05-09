Мане может вернуться в АПЛ

Нападающий «Баварии»после завершения сезона, скорее всего, вернется в английскую Премьер-лигу.

По информации португальского журналиста Педру Алмейды, в переходе сенегальца заинтересован «Челси».

Лондонский клуб уже провел переговоры с представителями 31-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Бавария» решила продать Мане. Репутация Садио в мюнхенском клубе серьезно пострадала после конфликта с Лероем Сане. В матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» между игроками случилась словесная перепалка. Вскоре после игры Мане ударил Сане по лицу и разбил ему губу.

В текущем сезоне Мане провел в чемпионате Германии 23 матча, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.