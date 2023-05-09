Защитник «Локомотива» Магкеев получил травму передней крестообразной связки

Защитникполучил травму передней крестообразной связки коленного сустава. Футболисту предстоит перенести операцию.

«В ходе матча 25-го тура МИР Российской Премьер-Лиги футболист нашей команды Станислав Магкеев получил травму, характер которой определило дополнительное обследование.

У нашего футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации футболиста», — сообщили в пресс-службе клуба.

Магкеев получил травму 8 мая в матче 26-го тура РПЛ с «Сочи». Защитник покинул игру на 31-й минуте. В нынешнем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ, получил 6 желтых карточек и одну красную.