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    Защитник «Локомотива» Магкеев получил травму передней крестообразной связки

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    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил травму передней крестообразной связки коленного сустава. Футболисту предстоит перенести операцию.

    Станислав Магкеев
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    Станислав Магкеев

    «В ходе матча 25-го тура МИР Российской Премьер-Лиги футболист нашей команды Станислав Магкеев получил травму, характер которой определило дополнительное обследование.

    У нашего футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

    В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации футболиста», — сообщили в пресс-службе клуба.

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    • Магкеев получил травму 8 мая в матче 26-го тура РПЛ с «Сочи». Защитник покинул игру на 31-й минуте. В нынешнем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ, получил 6 желтых карточек и одну красную.

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